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Исследователь получил ответ с телефона пропавшего Усольцева

Источник:
Sibnet.ru
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Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Фото: © КГКУ «Спасатель»

Номер мобильного номера телефона Сергея Усольцева, пропавшего с женой и дочкой в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае осенью 2025 года, демонстрирует странную активность, заявил исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтярев.

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — рассказал о недавнем звонке Дегтярев aif.ru.

По его словам, этот номер телефона невозможно заблокировать, передать другому лицу или просто выбросить, так как он фигурирует в актуальных госконтрактах и по состоянию на 26 апреля по-прежнему числился за Усольцевым.

«Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился. Вряд ли это полиция или Следственный комитет – они бы уже дали пояснения. Этот номер слишком важен для бизнеса, чтобы просто оставить его без присмотра», — заявил исследователь.

Сергей и Ирина Усольцев с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года пошли в несложный поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин и пропали. За это озвучивались разные предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну и криминала. Официальная версия следователей — несчастный случай. Поиски семьи возобновились, в них принимают участие около 80 человек.

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