Аномальная жара сохранится в Западной Сибири на выходных

Аномально жаркая погода сохранится в регионах Западной Сибири на выходных и в начале следующей недели, следует из данных Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температура воздуха с 6 по 8 июня днем будет подыматься до 35 градусов Цельсия в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Ночи будут преимущественно теплыми — 14-18 градусов Цельсия.

В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер — южный и юго-восточный, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В жару хочется поплавать и охладиться, но не стоит забывать о температуре воды. Людям без закалки не рекомендуется купаться, если температура воды ниже 18 градусов, предупреждают врачи. В Оби и Обском море пока что она ниже этой отметки.