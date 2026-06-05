Греф назвал «живопырок» основой российской экономики

Отношение к предпринимателям как к «живопыркам, зарабатывающим бабки», необходимо менять, поскольку именно бизнес создает основу экономики страны, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления Сберабанка Герман Греф.

Обращаясь к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Греф назвал подобное восприятие бизнеса несправедливым и подчеркнул, что это один из подходов, который должен измениться.

«"Живопырки" — и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие "живопырки", маленькие "живопырки", предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики», — приводят «Ведомости» заявление Грефа.

В России на сленге «живопырками» называют представителей малого и среднего бизнеса. Их владельцы занимаются реальным делом и адаптируются под запросы рынка, при этом часто сталкиваясь с жесткими административными ограничениями или проверками.