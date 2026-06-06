Как появились автомобили с правым и левым рулем

Автомобильный мир делится на машины с правым и левым рулем. Разница в положении исторически сложилась из-за особенностей дорожного движения.

Строгое деление проезжей части на правую и левую стороны возникло только в XX веке. Сейчас левый руль и правостороннее движение распространено в большинстве стран, включая США, Россию и Европу. Исторически это объясняется тем, что в эпоху гужевого транспорта кучеру было удобнее сидеть слева, чтобы правой рукой управлять кнутом, не задевая встречные повозки.

Правый руль и движение левостороннее приняты в Великобритании, Японии, Австралии, Индии. По одной из версий — в средневековой Европе всадникам было удобнее держать правую руку с оружием наготове навстречу возможному противнику, прижимаясь к левой обочине. Слева удобнее и садиться на лошадь.

Указ императрицы Елизаветы Петровны от 5 февраля 1752 года гласил, что движение в Российской империи должно было быть только правосторонним.

У самых первых автомобилей не было рулевого колеса — моторизированные повозки оснащались румпелями (рычагом управления), располагавшимися посередине. Но уже в середине 1890-х годов их заменили на круглые рули, позаимствовав идею у катеров.

Первые рули располагались справа, потому что так было удобнее водителю. Он лучше видел край дороги и не выходил под колеса встречного автомобиля. И это сочеталось с правосторонним движением. В России, а затем в СССР до 1932 года автомобили тоже были с правым рулем.

Пионером «леворульности» стал Генри Форд с моделью Ford T, впервые позаботившийся о пассажире. В рекламе автомобилей он как раз подчеркивал удобство входа и безопасность для пассажира.

Так как СССР приобрел у Ford лицензию на производство автомобилей, то легковушка ГАЗ-А, и грузовик ГАЗ-АА, были с левым рулем. Для единообразия внедрили такое расположение и на других заводах, а в 1937 году был издан указ, официально запретивший эксплуатацию праворульных авто в стране.

В Европе преимущества левого руля сначала оценила Германия. Большинство стран Старого Света перешли на левый руль после окончания Второй мировой войны, когда на дорогах стало много американских автомобилей. Только Великобритания не отказалась от правого руля ввиду сохранения левостороннего движения.



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