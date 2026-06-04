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Появился утопивший «Титаник» призрак

Источник:
BBC
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Гигантский мираж на побережье Корнуолла
Гигантский мираж на побережье Корнуолла
Фото: © St Ives Boats

Необычный мираж показался на побережье Корнуолла, призрак на горизонте напоминал белого медведя или строительную конструкцию. По одной из версий, подобное призрачное явление стало причиной гибели «Титаника».

Специалисты считают, что гигантская иллюзия представляет собой фата-моргану — этот редкий тип миража возникает из‑за температурной инверсии. Слои теплого и холодного воздуха образуют вертикальный канал, выполняющий роль оптической линзы, пишет BBC.

Такой канал может приближать удаленные объекты и порождать реалистичные иллюзии — например, корабли или целые острова. Таким образом, зафиксированная 24 мая 2026 года фата-моргана могла быть настоящей конструкцией, искаженной атмосферным преломлением.

Историки выдвинули гипотезу, что крушение «Титаника» в 1912 году связано с подобным явлением. Метеоданные на даты катастрофы указывают на сильную температурную инверсию — она могла создать «ложный горизонт», который скрыл или исказил расстояние до айсберга.

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Наука #Наука #История #Интересно
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