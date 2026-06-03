Прототип сверхзвукового лайнера разработают в России

Россия работает над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Занимается разработкой НИЦ имени Жуковского, ОАК активно помогает в этом, рассказал Бадеха в интервью ТАСС. По его словам, работы ведутся «уже не на бумаге, а в «железе».

«Прототип такого самолета в работе, и мы верим, что у НИЦ Жуковского эти работы увенчаются успехом», — сказал он.

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Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России ведутся предварительные работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета, специалисты занимаются проектированием и созданием опытного образца.

Он уточнил, что основные исследовательские испытания технологий запланированы на 2029–2030 годы. Опытно-конструкторские работы могут пройти в период с 2035 по 2040-е годы, добавил министр.