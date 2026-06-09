Откуда берется «запах дождя»

Запах дождя считается одним из самых приятных ароматов природы, вызывающих у людей чувство комфорта. Наука объяснила, из чего он состоит и почему так нравится людям.

«На самом деле дождь сам по себе не пахнет. Характерный свежий аромат, который мы чувствуем после дождя, возникает благодаря нескольким природным процессам», — приводит портал «Наука.рф» слова доктора химических наук Вячеслава Авдина.

Впервые феномен «запаха дождя» в 1964 году описали австралийские ученые Изабель Беар и Родерик Томас. Они выяснили, в составе этого аромата несколько компонентов:

Озон. Особая химическая форма кислорода. В непогоду потоки воздуха захватывают его из верхних слоев атмосферы и гонят к земле. Озон отвечает за верхние ноты — бодрящий аромат «электрической» свежести.

Петрикор. Аромат земли, который появляется, когда капли дождя ударяются об нее. Его создают бактерии и растения, выделяющие особое вещество — геосмин.

Растительные масла. Во время дождя их выделяют деревья и травы.

Эволюция научила человеческое обоняние тонко чувствовать запах дождя. В древние времена этот аромат предвещал конец засухи, скорое появление зелени, плодов и возвращение животных. Мозг и сейчас связывает этот запах с комфортом, изобилием и утолением жажды.