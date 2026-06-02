Пригородный транспорт получит единый электронный билет

Маршрут автобуса
Фото: © Sibnet.ru

Единый электронный билет для пригородных перевозок заработает в России, он позволит оформлять поездки на различных видах транспорта по одному цифровому документу, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

Необходимая законодательная база уже сформирована, уточнил он. Соответствующий закон, который предусматривает возможность оформления единого электронного документа для пассажиров, был принят в августе 2024 года.

Правительство в апреле 2026 года утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Один из ключевых пунктов документа связан с цифровизацией транспортной отрасли и развитием современных сервисов для пассажиров.

Для запуска системы потребуется единая цифровая платформа, которая обеспечит корректные взаиморасчеты между перевозчиками, работающими на разных видах транспорта. Система объединит различные транспортные сервисы в единое цифровое пространство.

