НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Родственники туристов группы Дятлова захотели новое расследование

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Трагедия на перевале Дятлова
Фото: © @dyatlovjournal

Родственники членов группы Игоря Дятлова, погибших в 1959 году в горах Северного Урала, будут добиваться возбуждения нового уголовного дела, сообщил адвокат Евгений Черноусов, который представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников туристов.

«По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены», — сказал ТАСС Черноусов.

Также родственники будут требовать от федеральных каналов прекращения показа шоу с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

Девять туристов под руководством студента пятого курса УПИ Игоря Дятлова пропала зимой 1959 года в окрестностях горы Отортен. Там нашли разрезанную палатку, а ниже по склону — тела, причем несколько человек были серьезно травмированы.

Существует более 70 версий произошедшего: сход лавины, нападение беглых заключенных, йети, гибель от рук коренных жителей — манси, ссора между туристами, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил. Генпрокуратура в 2019-2020 годах провела проверку и пришла к выводу, что туристов накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и замерзли.

Еще по теме
Бани Кузбасса признали опасными для духовности детей
Мединский высказался о пользе советской цензуры
Путин вручит ордена многодетным родителям
Стартует прием заявлений на новую семейную выплату
смотреть все
Жизнь #Общество #Громкое дело
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Культовая группа Sepultura сыграет последний концерт
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
ЕС потребует от России сократить армию
16
Зеленский попросил у США защиты от России
13
Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов
11
Украинская гимнастка надела наушники во время гимна России
11
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством