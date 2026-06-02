Родственники туристов группы Дятлова захотели новое расследование

Родственники членов группы Игоря Дятлова, погибших в 1959 году в горах Северного Урала, будут добиваться возбуждения нового уголовного дела, сообщил адвокат Евгений Черноусов, который представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников туристов.

«По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены», — сказал ТАСС Черноусов.

Также родственники будут требовать от федеральных каналов прекращения показа шоу с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

Девять туристов под руководством студента пятого курса УПИ Игоря Дятлова пропала зимой 1959 года в окрестностях горы Отортен. Там нашли разрезанную палатку, а ниже по склону — тела, причем несколько человек были серьезно травмированы.

Существует более 70 версий произошедшего: сход лавины, нападение беглых заключенных, йети, гибель от рук коренных жителей — манси, ссора между туристами, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил. Генпрокуратура в 2019-2020 годах провела проверку и пришла к выводу, что туристов накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и замерзли.