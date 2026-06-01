Мединский высказался о пользе советской цензуры

Российская кинопродукция нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, — халтуру не пропускали в прокат», — сказал Мединский в интервью журналу «Эксперт».

По его мнению, сейчас киноиндустрия зависла между социализмом и капитализмом.

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — пояснил помощник президента.

Мединский критиковал фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015), который получил господдержку. Называл его «запредельно конъюнктурным» и говорил, что после его просмотра складывается ощущение, «будто в душу наплевали».