Мединский высказался о пользе советской цензуры

Источник:
«Эксперт»
1
Владимир Мединский
Фото: Svklimkin / CC BY 4.0

Российская кинопродукция нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, — халтуру не пропускали в прокат», — сказал Мединский в интервью журналу «Эксперт».

По его мнению, сейчас киноиндустрия зависла между социализмом и капитализмом.

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — пояснил помощник президента.

Мединский критиковал фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015), который получил господдержку. Называл его «запредельно конъюнктурным» и говорил, что после его просмотра складывается ощущение, «будто в душу наплевали».

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

pepelmetal

Ну потому что заиграло в одном месте, но теперь поздно, биев будут комбить вне зависимости от его заявлений...

Uynachalnica

Знатно! Только не понятно, у нас недоучившихся со школы забирают, или вдруг среднее стало необязательным?...