Глава МАГАТЭ назвал удар по ЗАЭС угрозой ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар украинского БПЛА по машинному залу на ЗАЭС ставит под угрозу ядерную безопасность. В агентстве отметили, что это может оказаться первой прямой атакой на станцию с апреля 2024 года
МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что сегодня беспилотник врезался в здание машинного зала, предположительно, проделав в его стене отверстие.
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил
серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента, который ставит под
угрозу как семи важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время
конфликта, так и пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят,
что «не должно быть никаких нападений со стороны или против» станции», —
говорится в сообщении агентства.
Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего при атаке БПЛА здания машинного зала.
«Это может быть первой атакой беспилотника на непосредственную территорию ЗАЭС с апреля 2024 года», — подчеркнули в агентстве.