Глава МАГАТЭ назвал удар по ЗАЭС угрозой ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар украинского БПЛА по машинному залу на ЗАЭС ставит под угрозу ядерную безопасность. В агентстве отметили, что это может оказаться первой прямой атакой на станцию с апреля 2024 года

МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что сегодня беспилотник врезался в здание машинного зала, предположительно, проделав в его стене отверстие.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента, который ставит под угрозу как семи важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят, что «не должно быть никаких нападений со стороны или против» станции», — говорится в сообщении агентства.



Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего при атаке БПЛА здания машинного зала.



«Это может быть первой атакой беспилотника на непосредственную территорию ЗАЭС с апреля 2024 года», — подчеркнули в агентстве.