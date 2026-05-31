Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС

Ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действий ВСУ может быть симметричный удар по украинским АЭС или в странах НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался.

«Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — написал Медведев в своем канале на платформе «Макс».

Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон — в норме.