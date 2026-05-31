Дополнительный выходной получат жители пяти регионов России

Сразу пять российских регионов объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы.

Дополнительный праздничный день получат жители в Крыму, в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках, соответствующие решения приняли главы этих регионов.

День Святой Троицы — один из двенадцати главных праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Воскресения Христова. В 2026 году праздник отмечается 31 мая, он всегда приходится на воскресенье.

При этом 1 июня утвержден нерабочим днем, так как праздник выпадает на выходной день — воскресенье, 31 мая. В результате его перенесли на понедельник, 1 июня.