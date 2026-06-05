Почему в Сибири больше всего комаров

Западная Сибирь — с амый комариный регион планеты. Кровососов здесь больше, чем в жарких тропиках. Почему эти теплолюбивые насекомые предпочитают территории, где земля промерзает на несколько метров?

Исследователи подсчитали: если человек в разгар комариного сезона появится в сибирской тайге без защиты, то за час его кровью полакомятся порядка 200 тысяч насекомых.

Почему комары предпочитают Сибирь

Ключевая причина огромной численности комариной популяции в Сибири — рекордное количество идеальных для этих насекомых «инкубаторов». Здесь тысячи озер и вторая на Земле по площади болотная система — Васюганские болота.

Западно-Сибирская равнина — один из самых плоских районов планеты. Из-за распространения многолетней мерзлоты талая и дождевая вода не уходят вглубь. Любое понижение рельефа создает бесчисленное количество стоячих водоемов, где личинки комаров размножаются.

Еще одна важная причина — короткое и жаркое лето. Из-за этого местные комары вынуждены развиваться быстрее обычного. На свет кровососы появляются практически синхронно. В результате в конце июня в регионе фиксируется немыслимая плотность комаров.

Без врагов

Дополнительный фактор — отсутствие естественных врагов. В болотах и лужах нет рыб, здесь мало хищных насекомых, а лягушки и птицы просто не способны размножиться в таких масштабах, чтобы проредить комариные полчища.

Также из-за низкой плотности населения, огромных территорий и слабого развития сельского хозяйства в Сибири практически не используются инсектициды, что тоже помогает комарам размножаться без помех.

Однако в сравнении с тропиками есть и позитивный момент — как только сибирское лето заканчивается, комары практически полностью исчезают, тогда как жителей экваториальных территорий они кусают круглый год.