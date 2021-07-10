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Как отпугнуть комаров и мошек: лучшие народные средства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
В первой половине июля наступает пик количества мошек и комаров. В продаже имеется большой выбор химических средств, но есть немало и народных, более щадящих способов защититься от назойливых насекомых.

Ванилин

Ванилин – пожалуй, самое известное средство от мошек. При этом отпугивает и комаров. Самый простой способ – рассыпать на себя содержимое пакетика.

Чтобы эффект сохранился дольше, можно смешать ванилин с детским кремом в соотношении 1:10. Или высыпать содержимое пакетика в воду, налить в пульверизатор и опрыскаться раствором.

Эфирные масла

Считается, что лучше всего помогают гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята и тимьян. Как от мошек, так и от комаров

Нужно смешать семь-восемь капель эфирного масла со столовой ложкой растительного и нанести на кожу. Некоторые добавляют в эту смесь спирт или водку. Но для начала надо проверить, нет ли аллергии на конкретное масло. 

Лимон и эвкалипт

Отпугнуть насекомых может простой лимонный сок, смешанный с эфирным маслом эвкалипта.

В сок одного лимона нужно добавить 10 миллилитров эвкалиптового масла и нанести эту смесь на открытые участки тела.

Гвоздика

Гвоздика – так же, как и ванилин, доступное и эффективное средство от насекомых. Ее всегда можно найти в обычном продуктовом магазине.

Но способ приготовления средства чуть более сложный. Пять граммов гвоздики нужно залить стаканом воды и прокипятить 15 минут. Полученный отвар смешать в пропорции 1:1 со спиртовым средством (лосьоном, одеколоном) и наносится на открытые участки кожи.

Пырей

Пырей – самая простая сорная трава, которая растет буквально везде. Чтобы защититься от насекомых, из него можно приготовить отвар.

Для этого несколько пучков травы нужно отварить в 200 мл воды (не менее 20 минут) — чем насыщеннее будет отвар, тем лучше. Остывший отвар наносится на кожу.

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