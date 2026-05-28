НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Самое долгое рабочее лето ждет россиян

Источник:
РИА Новости
290 0
Календарь на 2026 год
Фото: © Sibnet.ru

Россиян с традиционным графиком ждет самое продолжительное рабочее лето за последние три года. Граждане, которые трудятся в режиме 5/2, отработают 65 дней.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — подсчитала для РИА Новости представитель общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Годом ранее россияне летом отработали 63 дня и отдохнули 29 дней, в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно. При этом в июне граждан ждет четырехдневная рабочая неделя с тремя выходными — 12, 13 и 14 июня по случаю Дня России.

Наиболее интенсивным месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе россияне будут работать по 21 одному дню, а отдыхать — девять и десять дней соответственно.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Детей предложили трудоустраивать с 12 лет
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
Россиянам вдвое увеличили лимит сверхурочной работы
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
32
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы