Самое долгое рабочее лето ждет россиян

Россиян с традиционным графиком ждет самое продолжительное рабочее лето за последние три года. Граждане, которые трудятся в режиме 5/2, отработают 65 дней.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — подсчитала для РИА Новости представитель общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Годом ранее россияне летом отработали 63 дня и отдохнули 29 дней, в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно. При этом в июне граждан ждет четырехдневная рабочая неделя с тремя выходными — 12, 13 и 14 июня по случаю Дня России.

Наиболее интенсивным месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе россияне будут работать по 21 одному дню, а отдыхать — девять и десять дней соответственно.