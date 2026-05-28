Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов

Судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей за оскорбление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила она в телеграм-канале.

«Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала Мизулина. Она добавила, что ждет взыскания 200 тысяч рублей с журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ).

Лебедев в интервью Дудю, вышедшем в августе 2024 года, назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России, а ее фамилию неприлично исковеркал.

«Ее Лига безопасного интернета — <...> (чепуха) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех <...> (беспокоить) и рассказывать, как надо себя вести», — сказал Лебедев.

Спустя неделю Лебедев извинился перед Мизулиной, однако она все равно подала иск о защите чести и достоинства. В мае 2025 года Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования общественницы, признав, в видео содержится «информация, не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию».

Суд обязал ответчиков удалить фрагменты и взыскал 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч рублей с Дудя в качестве компенсации морального вреда.

