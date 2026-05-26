Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить

Sibnet.ru
Александр Дугин
Фото: Татьяна Мастерова / CC BY 4.0

Философ Александр Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету дозированно, порциями и только «за хорошее поведение».

«Мне кажется, что можно его (интернет) выдавать порционно и за хорошее поведение. Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — заявил Дугин, в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Философ положительно оценил ограничения в работе Telegram, заявив, что после начала «глушения» мессенджера люди стали чаще выходить на улицу и больше общаться друг с другом в реальной жизни.

По словам Дугина, виртуальный мир приводит к утрате живого общения и самих себя, поэтому людям стоит чаще возвращаться к офлайн-жизни.

Философ уже предлагал выстраивать работу интернета по «сезонному принципу», отключая его на весенне-летний период и включая на осенне-зимний. По его мнению, с приходом тепла необходимость в постоянном доступе к сети снижается, поскольку «есть жизнь», тогда как зимой виртуальное пространство может выполнять роль своеобразных «снов зимней спячки».

