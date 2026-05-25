Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы

Президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов. Соответствующий документ появился на сайте опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс, лимит сверхурочных работ увеличивается вдвое — со 120 до 240 часов в год. Ранее лимит сверхурочной работы был установлен в четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие. Лимит в 120 часов в год сохраняется для работников государственных и муниципальных учреждений, а также работников с вредными условиями труда.

Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочной работе можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Nik3316

в ЕС думают, что про подводные кабели знают только они?)))

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...

pepelmetal

Цитатадолжны «показать зубы» так по этим зубам и прилетит