Выходит девятый сезон мультсериала «Рик и Морти»

Новый сезон культового фантастического мультсериала «Рика и Морти» стартует на канале Adult Swim 25 мая 2026 года.

Всего в девятый сезон традиционно войдет десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам. Финал состоится 27 июля. После ухода Джастина Ройланда голоса главных героев теперь принадлежат Иэну Кардони (Рик) и Гарри Белдену (Морти).

В официальном синопсисе сезона авторы отметили, что новая часть будет полна «сплошных хитов». Отмечается, что сериал сохранит фирменную смесь безумной научной фантастики, черного юмора и философских тем.

Мультсериал «Рик и Морти» выходит с 2013 года. Он посвящен злоключениям циничного безумного ученого Рика Санчеса и его неуверенного в себе внука Морти. Главным автором шоу выступает Дэн Хармон, идейный вдохновитель проекта.

