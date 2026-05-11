Ребенок погиб в выехавшем на встречку автобусе в Омской области

Микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Омской области, один ребенок погиб, сообщило ГУ МВД России по региону.

По данным МВД, 10 мая в 16.30 по местному времени (13.30 мск) в районе 519 километра трассы Тюмень — Омск водитель школьной «ГАЗели» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Daf.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь детей. Также получили ранения водитель автобуса и один взрослый сопровождающий, прокомментировал замначальника Госавтоинспекции по Омской области Игорь Триколе.

СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и статье 238 УК ФР (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

Сначала сообщалось, что дети возвращались в деревню Малиновка после кинопоказа в районном центре Тюкалинск. Позже прокуратура уточнила, что школьники ехали с соревнований. Их проводили на базе муниципального «Детско-юношеского центра» Тюкалинского района. Однако Омская областная федерация футбола заявила, что не проводила в Тюкалинске никаких соревнований.