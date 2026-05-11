НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ребенок погиб в выехавшем на встречку автобусе в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
90 0
ДТП на трассе Тюмень-Омск с автобусом, перевозившим детей
Фото: © ГУ МВД России по Омской области

Микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Омской области, один ребенок погиб, сообщило ГУ МВД России по региону.

По данным МВД, 10 мая в 16.30 по местному времени (13.30 мск) в районе 519 километра трассы Тюмень — Омск водитель школьной «ГАЗели» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Daf.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь детей. Также получили ранения водитель автобуса и один взрослый сопровождающий, прокомментировал замначальника Госавтоинспекции по Омской области Игорь Триколе.

СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и статье 238 УК ФР (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

Сначала сообщалось, что дети возвращались в деревню Малиновка после кинопоказа в районном центре Тюкалинск. Позже прокуратура уточнила, что школьники ехали с соревнований. Их проводили на базе муниципального «Детско-юношеского центра» Тюкалинского района. Однако Омская областная федерация футбола заявила, что не проводила в Тюкалинске никаких соревнований.

Еще по теме
Рэпер Navai на Ferrari устроил ДТП в центре Москвы
Звезда клипа «Девочка-война» погибла в ДТП с мотоциклом
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
Lada Iskra попала в первое крупное ДТП
смотреть все
ЧП #ДТП #Омск
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Назван самый популярный в России китайский смартфон
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Telegram получил крупное обновление
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно