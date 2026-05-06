Москва потратит рекордно мало на празднование Дня Победы в 2026 году

Источник:
RTVI
Парад Победы в Москве в 2025 году
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва потратит в шесть раз меньше, чем Санкт-Петербург, и в три раза меньше, чем Татарстан, на мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2026 году, следует из исследования RTVI и «Тендерскоп».

Всего российским бюджетам празднование 9 Мая в 2026 году обойдется меньше, чем в 1 миллиард рублей — в 972 миллионов, подсчитали RTVI и «Тендерскоп».

Треть этой суммы — 292,9 миллиона рублей — потратил Санкт-Петербург. Сумма снизилась по сравнению с 2025 годом — тогда было 350 миллионов рублей.

На втором месте по расходам на празднества оказался Татарстан: здесь на торжественные мероприятия и украшение городов готовы потратить 133,6 миллиона рублей. В сравнении с 2025 годом сумма закупок Татарстана на 9 Мая выросла на треть.

В пятерку лидеров по затратам вошли Московская область (более 122 миллионов рублей), Ленинградская область (63,8 миллиона рублей) и Москва (45,3 миллиона рублей). Столица на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в 2026 году потратит рекордно малую сумму. Для сравнения, на празднование 75-й годовщины Победы московские власти потратили более 1 миллиарда рублей.

При этом в «Тендерскопе» отметили, что в открытой части ЕИС «Госзакупки» могут быть далеко не все тендеры от столичных властей. В исследование попали только закупки по 223-ФЗ и 44-ФЗ, а инструментов для анализа деятельности АНО и других коммерческих договоров, которые могут заключать столичные власти, на данный момент нет.

Экономика #Деньги #Общество
Обсуждение (2)
Топ комментариев

qseft

Идиоты,а вы к 30 году у власти ещё останетесь?Средства по карманам разойдутся,сколько их сидит уже и...

Удавиков

песков прокомментирует об очередном цвете мифических линий, правда цвета для линий уже давно закончились,...

Qprovessional

Ютуб по факту заменить нечем, там видео со всего мира на любую тему

pepelmetal

Мужчина? Как много ошибок в слове петух!