Москва потратит рекордно мало на празднование Дня Победы в 2026 году

Москва потратит в шесть раз меньше, чем Санкт-Петербург, и в три раза меньше, чем Татарстан, на мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2026 году, следует из исследования RTVI и «Тендерскоп».

Всего российским бюджетам празднование 9 Мая в 2026 году обойдется меньше, чем в 1 миллиард рублей — в 972 миллионов, подсчитали RTVI и «Тендерскоп».

Треть этой суммы — 292,9 миллиона рублей — потратил Санкт-Петербург. Сумма снизилась по сравнению с 2025 годом — тогда было 350 миллионов рублей.

На втором месте по расходам на празднества оказался Татарстан: здесь на торжественные мероприятия и украшение городов готовы потратить 133,6 миллиона рублей. В сравнении с 2025 годом сумма закупок Татарстана на 9 Мая выросла на треть.

В пятерку лидеров по затратам вошли Московская область (более 122 миллионов рублей), Ленинградская область (63,8 миллиона рублей) и Москва (45,3 миллиона рублей). Столица на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в 2026 году потратит рекордно малую сумму. Для сравнения, на празднование 75-й годовщины Победы московские власти потратили более 1 миллиарда рублей.

При этом в «Тендерскопе» отметили, что в открытой части ЕИС «Госзакупки» могут быть далеко не все тендеры от столичных властей. В исследование попали только закупки по 223-ФЗ и 44-ФЗ, а инструментов для анализа деятельности АНО и других коммерческих договоров, которые могут заключать столичные власти, на данный момент нет.