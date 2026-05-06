КамАЗ выпустит новый БТР

КамАЗ планирует выпустить опытно-промышленную партию бронетранспортеров (БТР) в следующем году, сообщил глава завода Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас у нас БТР устаревший, полноценного нет, и, хотя это не совсем наша тема, компания самостоятельно взялась его сделать», — цитирует пресс-служба президента РФ Когогина.

По его словам, в этом году КамАЗ поднимает эту машину, начнет испытания.

Сейчас КамАЗ выпускает в год 3,8 тысячи специальных военных автомобилей, отметил Когогин. Он обратил внимание, что за короткий промежуток времени специалисты компании разработали более 20 разнообразных моделей.

«У нас вместимость машины — 10 человек, она не взрывается при обстрелах артиллерии ракетами, защищена от осколков, 6 килограммов под колесом. Там хорошая баллистическая стойкость. Обстрелы сейчас крайне редкие, в основном обвешивание сеткой от беспилотников. Я говорю: каждый ваш труд, выпущенный автомобиль — десять жизней наших солдат», — поделился глава автогиганта.