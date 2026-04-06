Поклонская раскаялась за гонения на «Матильду»

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская вела себя как религиозный фанатик, когда пыталась запретить фильм «Матильда», такое мнение она озвучила в интервью Ксении Собчак в шоу «Осторожно: Собчак».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» об отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской вышел в 2016 году. Поклонская тогда была депутатом Госдумы и пыталась запретить картину, в том числе направляя запрос в генпрокуратуру с требованием проверить картину на предмет оскорбления чувств верующих.

«Это демонстрация того, как не нужно делать. Религиозный фанатизм очень опасен, не только в христианстве», — сказала Поклонская в интервью.

Сама Поклонская некоторое время назад ушла от христианства, предпочтя ему язычество. Выбор объяснила тем, что она живая, а в процессе жизни все меняется. По ее словам, она прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.

«Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <…> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — резюмировала Поклонская.