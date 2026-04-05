Многоэтажка обрушилась в Махачкале из-за ливней. ВИДЕО

Трехэтажный многоквартирный дом обрушился в Махачкале после потопа, вызванного сильнейшими ливнями, в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

В результате подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому на улице Айвазовского. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте к работам от РСЧС привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

Сохраняется опасность для соседних объектов. Из домов эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения.

Возбуждено уголовное дело по признакам халатности (статься 293 УК РФ), сообщило СУ СК РФ по Республике Дагестан. По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации города, ответственные за безопасную эксплуатацию здания, не приняли своевременных мер для предотвращения последствий подтопления и размыва фундамента, что привело к обрушению.

Сильные ливни и ветер в конце марта вызвали подтопления в ряде городов и районов республики. В регионе действует экстренное предупреждение о сильных дождях, повышении уровня воды в реках и усилении ветра до утра 6 апреля.