Вспышка ящура в Китае произошла в граничащем с Сибирью регионе

Вспышки ящура зафиксировали на северо-западе Китая, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Один из районов граничит с Республикой Алтай.

Болезнь нашли у 219 животных в двух стадах крупного рогатого скота в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщило Reuters со ссылкой на минсельхоз КНР.

Общая численность животных в стадах достигает 6,2 тысячи голов. Местные власти приняли меры по ликвидации заболевших животных и дезинфекции.

Штамм ящура SAT1 попал в Китай впервые и существующие вакцины против него не работают.

Синьцзян граничит с Республикой Алтай, где ранее сообщалось о вспышке заболевания скота. Там, как и в других регионах Сибири, уничтожали коров.

В середине марта в Новосибирской области из-за вспышки особо опасной болезни власти ввели режим чрезвычайной ситуации, началась конфискация животных без необходимых. По официальным данным, это был мутировавший пастереллез.