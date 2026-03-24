ОАЭ встревожились приостановкой турпотока из России

ОАЭ, Оман и Катар, не являющиеся участниками ближневосточного конфликта, обеспокоены приостановкой туристического потока из России, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. <…> Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — приводит ТАСС слова Вахрукова.

Замминистра напомнил, что сейчас действуют ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока. «Мы работаем только по официальному заявлению МИД. Это для нас основание для введения или отмены ограничений для той или иной страны», — объяснил он.

Минэкономразвития России после начала операции США и Израиля против Ирана рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ, а туроператорам — приостановить продажу туров туда в связи с угрозой безопасности.