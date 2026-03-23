Старшеклассники начнут учиться по новому стандарту

Источник:
РИА Новости
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Старшеклассники с 1 сентября следующего года перейдут на обучение по обновленному стандарту, рассказал в комментарии РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

Учащиеся 10–11-х классов смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность углубленного обучения в специализированных классах — например, инженерных, медицинских или лингвистических.

Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели.

Минпросвещения рассчитывает, что изменения усилят практическую направленность обучения. Школам уже порекомендовали заранее подготовиться к внедрению нового стандарта — проанализировать запросы учащихся и предусмотреть обновление материальной базы.

