Долина потребовала 176 млн рублей от мошенников

Певица Лариса Долина потребовала более 176 миллионов рублей от мошенников, осужденных по ее делу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Исковое заявление от представителя Долиной поступило в Балашихинский городской суд. С четырех осужденных требуют взыскать 176,141 миллиона рублей.

Группу из четырех «дропов» осудили в ноябре 2025 года. По версии следствия, они получали и обналичивали денежные средства, которые «неустановленные лица» выманивали у жертв под видом сотрудников силовых органов, банков и госструктур.

Среди пострадавших оказалась Долина. По данным следствия, общий ущерб, причиненный певице, превысил 300 миллионов рублей. В эту сумму входит средства от продажи квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей.

По решению суда трое участников схемы получили по семь лет колонии, один — четыре года колонии. Каждый оштрафован на 900 тысяч рублей.

Долина, несмотря на продажу квартиры по закону, смогла вернуть недвижимость, не выплачивая добросовестной покупательнице 112 миллионов рублей. В обществе разгорелся скандал. Дело дошло до Верховного суда, который отменил постановления вернуть певице квартиру. Долина съехала из нее только после вмешательства судебных приставов.