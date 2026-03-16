Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»

Источник:
Financial Times
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

НАТО ждет «очень плохое будущее, если члены альянса не окажут Соединенным Штатам помощь в разблокировке Ормузского пролива, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если не поступит ответа [на просьбу помочь США] или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — сказал Трамп в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, Вашингтон ждет любую помощь, например, в виде минных тральщиков. Европейские страны страны могли бы отправить спецназ для борьбы с иранскими бойцами, которые запускают беспилотники или устанавливают мины в Персидском заливе, уточнил Трамп.

«У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что НАТО не должно быть «улицей с односторонним движением». Европейцы извлекают выгоду от судоходства в Ормузском проливе, и они должны помогать США поддерживать там порядок, заключил Трамп.

Политика #Мир #Военная политика
