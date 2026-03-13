НАВЕРХ
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти

Источник:
РИА Новости
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке, что совпадает с интересами Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, уже загруженных на танкеры. Эта мера коснется 100 миллионов баррелей.

«Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он обратил внимание, что Вашингтон далее не планируют снимать ограничения. Без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно, отметил пресс-секретарь президента.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 30%.

Политика #Мир #Недра и ТЭК
