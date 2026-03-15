Реактивные «Герани» сочли большой угрозой для Украины

Россия выставила на поле боя разрушительную новинку — реактивные беспилотники «Герань», которые еще больше сместят баланс сил в пользу России, пишет военный обозреватель Forbes Викрам Миттал.

«Основной элемент стратегических авиаударов Москвы — беспилотники "Герань". Со времен 2022 года эти беспилотники претерпели ряд модернизаций. Чтобы противостоять украинским перехватчикам, Россия запустит в серию реактивные "Герани". Они значительно быстрее прежних моделей, что сильно усложнит оборону», — пишет Миттал.

По его словам, военная разведка Украины (ГУР) изучила «Герань-3» и установила, что в ней используется турбореактивный двигатель, позволяющий развивать скорость свыше 500 километров в час. Этот дрон похож на предшественника, сохранив размеры треугольного крыла размахом около трех метров.

Но Россия разработала и более крупную реактивную модель «Герань-5». ГУР сообщило о ее первом боевом применении в начале января 2026 года. Этот дрон имеет длину порядка шести метров при размахе крыла около 5,5 метра.

«Герань-5» больше напоминает обычный самолет с прямыми крыльями и цилиндрическим фюзеляжем. Увеличенный корпус позволяет беспилотнику нести до 90 килограммов взрывчатки. Дальность поражения приближается к тысяче километров при скорости около 600 километров в час.

«Обе модели с реактивным двигателем летают значительно быстрее современных украинских дронов-перехватчиков, что дает России фору над оборонительными системами противника», — отметил Миттал.