Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов

Новый законопроект разделит самозанятых водителей такси, которые подвозят пассажиров на собственных машинах в свободное время, и работников таксопарков. Минтранс инициативу уже поддержал.

Суть преобразований состоит в том, чтобы снять с водителей, которые легально занимаются частным извозом на личных автомобилях, требования об обязательном предрейсовом медосмотре и оклейке транспортного средства в цветографическую схему такси, рассказали «Российской газете» авторы законопроекта.

«Мы убеждены, что на частных водителей с личными автомобилями, подработчиков, не нужно распространять норму о предрейсовых осмотрах. Это избыточная мера, которая только расширяет теневую сторону рынка», — отметил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По его словам, аварийность у этой категории водителей крайне низкая — 223 миллиона поездок в год через цифровые платформы дали всего 0,00009% (девять стотысячных процента) аварий с пострадавшими.

Что касается перекраски (или оклейки) таких машин, то, по мнению авторов законопроекта, это требование должно остаться только для профессиональных таксистов.

В Минтрансе подчеркнули, что самозанятые перевозчики действительно могут быть освобождены от излишне жестких требований, которые сейчас предъявляются ко всем без исключения участникам рынка.