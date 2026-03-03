НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экспорт российского шоколада установил рекорд

Источник:
«Ведомости»
164 0
Шоколад
Фото: © Sibnet.ru

Экспорт российского шоколада в денежном выражении в 2025 году достиг рекордных 985 миллионов долларов, следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Предыдущий рекорд в 864 миллиона был установлен в 2021 году. Всего в прошлом году российские компании поставили за рубеж 224 тонны шоколадных кондитерских изделий, пишут «Ведомости».

Крупнейшими импортерами российского шоколада остаются страны СНГ. Лидирует по этому показателю Казахстан (300 миллионов долларов), Белоруссия (188 миллионов долларов) и Узбекистан (107 миллионов долларов).

Рост российского экспорта шоколада эксперты связывают с увеличением стоимости сырья. В 2024 году мировые цены на какао-бобы на пике превышали рекордные 11 тысяч долларов за тонну, однако производители в России смогли сдержать рост себестоимости благодаря запасам сырья.

По оценке международных аналитических агентств, что в 2025 году мировой рынок шоколадных изделий составил порядка 170 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет он будет ежегодно расти на 4–6%.

Еще по теме
Цены на маркетплейсах перестанут зависеть от способа оплаты
Где купить часы Casio: почему выбор ритейлера — вопрос безопасности
Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу
Чем опасна рассрочка на маркетплейсах
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп допустил проведение сухопутной операции в Иране
Иран пригрозил странам Европы войной
Экспорт российского шоколада установил рекорд
Дмитриев спрогнозировал рост цены на нефть выше $100 за баррель
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...