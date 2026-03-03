Экспорт российского шоколада установил рекорд

Экспорт российского шоколада в денежном выражении в 2025 году достиг рекордных 985 миллионов долларов, следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Предыдущий рекорд в 864 миллиона был установлен в 2021 году. Всего в прошлом году российские компании поставили за рубеж 224 тонны шоколадных кондитерских изделий, пишут «Ведомости».

Крупнейшими импортерами российского шоколада остаются страны СНГ. Лидирует по этому показателю Казахстан (300 миллионов долларов), Белоруссия (188 миллионов долларов) и Узбекистан (107 миллионов долларов).

Рост российского экспорта шоколада эксперты связывают с увеличением стоимости сырья. В 2024 году мировые цены на какао-бобы на пике превышали рекордные 11 тысяч долларов за тонну, однако производители в России смогли сдержать рост себестоимости благодаря запасам сырья.

По оценке международных аналитических агентств, что в 2025 году мировой рынок шоколадных изделий составил порядка 170 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет он будет ежегодно расти на 4–6%.