НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Ирана назвал инициатора нападения на страну

Источник:
ТАСС
735 2
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи
Фото: Hossein Zohrevand / CC BY 4.0

Соединенные Штаты принимают участие в конфликте на Ближнем Востоке «от имени Израиля», уверен министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.

«США вступили в войну от имени Израиля», — приводит ТАСС слова Арагчи, сказанные им в эфире телеканала Al Hadath.

Министр подчеркнул, что до начала конфликта «никакой "иранской угрозы" не существовало», и Иран «не делал никаких заявлений с угрозами в адрес Соединенных Штатов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзраиль против Ирана: чем закончится война

Ранее Арагчи заявил, что удары по Ирану пришлись на следующий день после очередного раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

«Сделка была достижима. Мы уехали из Женевы с пониманием, что заключим сделку в следующий раз. Тем, кто хотел сорвать дипломатию, это удалось», — отметил глава МИД Ирана.

Израиль и США 28 февраля атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.

Еще по теме
Трамп допустил проведение сухопутной операции в Иране
Президент ОАЭ позвонил Путину
Иран отказался возобновлять переговоры с США
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

Nik3316

что то мне подсказывает, что хуситы скоро получат новую партию ракет...