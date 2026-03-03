Глава МИД Ирана назвал инициатора нападения на страну

Соединенные Штаты принимают участие в конфликте на Ближнем Востоке «от имени Израиля», уверен министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.

«США вступили в войну от имени Израиля», — приводит ТАСС слова Арагчи, сказанные им в эфире телеканала Al Hadath.

Министр подчеркнул, что до начала конфликта «никакой "иранской угрозы" не существовало», и Иран «не делал никаких заявлений с угрозами в адрес Соединенных Штатов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Израиль против Ирана: чем закончится война

Ранее Арагчи заявил, что удары по Ирану пришлись на следующий день после очередного раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

«Сделка была достижима. Мы уехали из Женевы с пониманием, что заключим сделку в следующий раз. Тем, кто хотел сорвать дипломатию, это удалось», — отметил глава МИД Ирана.

Израиль и США 28 февраля атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.