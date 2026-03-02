Президент ОАЭ позвонил Путину

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе диалога обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

Аль Нахайян особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. При этом такие удары наносятся несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран.

«Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора президент России призвал к немедленному прекращению военной эскалации, чтобы избежать любого расширения конфликта, и подчеркнул важность приоритетности диалога и дипломатии при решении проблем.

США и Израиль утром 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива.