НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент ОАЭ позвонил Путину

Источник:
Sibnet.ru
449 3
Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе диалога обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

Аль Нахайян особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. При этом такие удары наносятся несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран.

«Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора президент России призвал к немедленному прекращению военной эскалации, чтобы избежать любого расширения конфликта, и подчеркнул важность приоритетности диалога и дипломатии при решении проблем.

США и Израиль утром 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива.

Еще по теме
Иран отказался возобновлять переговоры с США
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Трамп рассказал, сколько продлится операция против Ирана
Кремль отреагировал на передачу Францией разведданных Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

Nik3316

базы американцев с радарами в труху, погибло 4 американца))))))))))))))))корабли поплыли перезаряжаться...