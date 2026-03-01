Запрет на иностранные слова на вывесках вступил в силу

Закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве» вступил в силу в России с 1 марта.

Согласно закону, теперь вывески, указатели и таблички должны быть написаны на русском языке. Также требование распространяется на названия объектов капитального строительства и жилых комплексов.

Помимо этого, документ устанавливает новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой.

Слова на иностранном языке без перевода на русский можно использовать, если они являются частью зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания.