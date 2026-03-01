Раскрыты главные спонсоры украинского бюджета

Бюджет Украины за последние четыре года получил из внешних источников около 171,4 миллиарда долларов, главными источниками финансирования стали страны Европейского союза, США и МВФ, следует из данных украинского Минфина.

Европейский союз (ЕС) в период с февраля 2022-го по февраль 2026 года направил Украине 88,9 миллиарда долларов. Из этой суммы 56,9 миллиарда долларов составила прямая бюджетная поддержка, а около 32 миллиардов были предоставлены в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов, приводит РИА Новости данные украинского Минфина.

США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета 30,2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов через кредит под доходы от российских активов.

Третье место среди крупнейших доноров Украина занял МВФ, выделив 13,4 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших спонсоров также вошли Япония с общей поддержкой на 12 миллиардов долларов и Канада, предоставившая 9 миллиардов.