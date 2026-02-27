НАВЕРХ
Путин поручил расширить семейную ипотеку на старое жилье

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на старое вторичное жилье, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен до 30 марта представить предложения, которые позволят семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья.

Выступая на прямой линии 19 декабря 2025 года, Путин напомнил, что семейная ипотека на вторичное жилье уже есть в некоторых городах. Президент сообщил, что в перечень уже включено около 890 населенных пунктов.

Семейную ипотеку на вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства запустили в апреле прошлого года. Однако сейчас оформить льготную ставку на вторичное жилье можно только в том случае, если дом не старше 20 лет на дату подписания кредитного договора.

Экономика #Квадраты
Обсуждение (0)
KENTSeryga

Пффф показуха. Да пожалуйста. Т.е. когда США бомбили Ирак, Сирию, Ливию с ними они не были солидарны....

pepelmetal

Вот вам и перепись истории, тут сразу возникает вопрос, если вы переименовываете улицы, сносите памятники,...

-2rist-

что они несут? какие к чертям роботы...хирурга человека в больнице не найти!..

rumatam

а у нас что не дорожает, бензин 95 опять на 30 копеек, поддерживаем Миллера, нефть за кордон за 3 копейки...