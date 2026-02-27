Путин поручил расширить семейную ипотеку на старое жилье

Президент Владимир Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на старое вторичное жилье, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен до 30 марта представить предложения, которые позволят семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья.

Выступая на прямой линии 19 декабря 2025 года, Путин напомнил, что семейная ипотека на вторичное жилье уже есть в некоторых городах. Президент сообщил, что в перечень уже включено около 890 населенных пунктов.

Семейную ипотеку на вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства запустили в апреле прошлого года. Однако сейчас оформить льготную ставку на вторичное жилье можно только в том случае, если дом не старше 20 лет на дату подписания кредитного договора.