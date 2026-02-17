Украина должна поскорее сесть за стол переговоров с Россией и проявить большую сговорчивость, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», — приводит ТАСС заявление Трампа. Он отметил, что Киеву «лучше проявить сговорчивость».

Ранее стало известно, что российская делегация прибылав Женеву для переговоров с Украиной и США. На них стороны попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением».

СМИ узнали, что Вашингтон стремится добиться продвижения по вопросу прекращения огня и выработки рамочных договоренностей, которые бы включали уступки по Донбассу в пользу России.

Ключевым и наиболее сложным остается территориальный вопрос. Москва настаивает на признании в составе России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев публично заявляет о непризнании этих требований.

При этом СМИ сообщали, что в Киеве обсуждаются различные сценарии переговоров, включая «наиболее тяжелые» варианты уступок.