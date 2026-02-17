НАВЕРХ
Трамп посоветовал Украине «лучше проявить сговорчивость»

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Украина должна поскорее сесть за стол переговоров с Россией и проявить большую сговорчивость, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», — приводит ТАСС заявление Трампа. Он отметил, что Киеву «лучше проявить сговорчивость».

Ранее стало известно, что российская делегация прибылав Женеву для переговоров с Украиной и США. На них стороны попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением».

СМИ узнали, что Вашингтон стремится добиться продвижения по вопросу прекращения огня и выработки рамочных договоренностей, которые бы включали уступки по Донбассу в пользу России.

Ключевым и наиболее сложным остается территориальный вопрос. Москва настаивает на признании в составе России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев публично заявляет о непризнании этих требований.

При этом СМИ сообщали, что в Киеве обсуждаются различные сценарии переговоров, включая «наиболее тяжелые» варианты уступок.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))