Российская делегация прибыла в Женеву для переговоров

РИА Новости
Летный отряд «Россия»
Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в отель в Женеве перед началом переговоров по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Переговоры между представителями России, Украины и США пройдут 17–18 февраля. МИД Швейцарии ранее отметил, что они будут закрыты для прессы: журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

Российскую делегацию возглавляет Мединский. На переговорах в Женеве от российской стороны также будут участвовать замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

В Женеве будет присутствовать и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он работает по отдельному треку», сообщили в Кремле.

Раскрыты основные темы переговоров в Женеве

Делегацию Украины возглавляет глава офиса президента страны Кирилл Буданов. Также в ее состав вошли глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

