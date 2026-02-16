Раскрыты основные темы переговоров России и Украины в Женеве

Россия, США и Украина на переговорах в Женеве затронут более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил возвращение Владимира Мединского в переговорный процесс. В двух предыдущих раундах переговоров российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных», — приводит РБК слова Пескова.

Он отметил, что на этот раз стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы. «Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, накануне вылета они получают детальные инструкции от главы государства.