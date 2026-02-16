НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Срочников разрешат отправлять на службу пожарными

Источник:
Sibnet.ru
259 2
Учения МЧС
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Военнослужащих-срочников начнут отправлять на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков.

Данный вопрос уже согласован с Минобороны России, отметил Куренков, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Такое распределение улучшит ситуацию с кадрами в реагирующих подразделениях.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал он.

Куренков уточнил, что данная инициатива заработает после того, как ее одобрит президент Владимир Путин, а в закон «О пожарной безопасности» внесут соответствующие изменения.

Оборона #Армия
Обсуждение (2)
