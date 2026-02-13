НАВЕРХ
Сеть фастфуда «Подорожник» закроется из-за сложной ситуации в стране

Сотрудница «Подорожника»
Фото: © «Подорожник»

Сеть кофеен «Подорожник» закрывается из-за сложной экономической ситуации, сообщила собственник компании Татьяна Фомина.

«(Закрытие сети происходит) в связи со сложной экономической ситуацией у малого и среднего бизнеса в нашей стране. Высокие налоги, высокая ключевая ставка, очень маленькая покупательная способность у граждан», — пояснила Фомина «Интерфаксу».

Точные сроки закрытия всех «Подорожников» в Сибири пока не называются. На текущий момент, по словам Фоминой, сеть присутствует в Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и в малых городах Кузбасса.

По данным 2ГИС, насчитывается 25 точек «Подорожника» в Кемерове, 39 в Новокузнецке. Филиалы в Новосибирске уже удалены.

Производственный комплекс в городе Топки Кемеровской области, который занимается выпуском и поставками продукции в торговые сети, пока будет работать.

Первый павильон «Подорожник» появился в 1995 году. До 2024 года сеть планировала открыть в Кемеровской области дополнительно 35 торговых точек.

Экономика #Торговля #Кузбасс #Новосибирск
