Человек и космос
Человек и космос
Гигантский астероид пролетит рядом с Землей

Самый крупный за год астероид 162882 (2001 FD58) пролетит рядом с Землей 14 февраля, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Диаметр космического тела оценивается примерно в один километр.

Космос (астероид)
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

«Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллионов километров вокруг планеты, попадание в которую автоматически зачисляет тело в потенциально опасные», — отмечается в сообщении.

Однако реальной угрозы для землян астероид не представляет, так как вероятность его столкновения с планетой считается равной нулю. Небесное тело пройдет на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли.

Ближайший крупный объект с ненулевой вероятностью падения на Землю — астероид 2017 SH33. Его диаметр также близок к одному километру, расчетная вероятность столкновения 30 апреля оценивается как один шанс к 150 миллионам.

Крупнейшие падавшие на Землю метеориты, приводившие к массовому вымиранию видов и сменам геологических эпох, имели размеры более 10 километров. Для сравнения — размер Челябинского метеорита, упавшего в России в 2013 году, составлял около 20 метров.

