Россия нацелилась на украинские железные дороги

Россия резко увеличила количество ударов по железным дорогам Украины, в 2025 году российская армия атаковала железнодорожные объекты чаще, чем за предыдущие два года, сообщил канал CNN со ссылкой на украинских чиновников.

«Украинские железные дороги (УЖД) возят солдат в отпуск и обратно на фронт, доставляют грузы, служат мобильными госпиталями, обеспечивают связь с Киевом и другими городами», — говорится в материале.

В прошлом году Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру 1 195 раз — чаще, чем за предыдущие два года вместе взятые — и целенаправленно уничтожила десятки электроподстанций, сказал генеральный директор УЖД Александр Перцовский.

По его словам, под удар попадали локомотивные депо и железнодорожные узлы, а также сами железнодорожные линии в городах вроде Одессы. Иногда десятки беспилотников били в одно и то же место, отметил гендиректор.

Перцовский считает, что российская армия задалась целью «отрезать отдельные коридоры или целые области, вроде Донецкой, Сумской и Черниговской» на севере и востоке страны.

Министерство обороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и связанным с ними транспортным и энергетическим объектам Украины.