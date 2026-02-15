НАВЕРХ
Россия применила на Украине новый алгоритм боевых действий

Источник:
Junge Welt
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия на Украине выбрала «кибернетическую тактику», действуя по принципу «важно не то, кто займет больше земли, а то, чья система устойчивей», пишет военный обозреватель немецкого издания Junge Welt Ларс Ланге.

«Россия в конфликте на Украине не стремится к решающим сражениям, а рассматривает текущие линии фронта в контексте общего процесса изматывания противника», — отметил Ланге. С весны 2023 года на фронте не просматриваются попытки российской армии осуществить классический прорыв в глубину обороны противника.

Боевые действия России обозреватель представил «как кибернетический контур управления (то есть принятие наилучших управленческих решений), в котором важнее показатели потерь и боевой эффективности, чем прирост территории». Российская система не ориентирована на наступление — она ориентирована на создание «зон изнурения».

«Расчет делается не на победу через завоевание территорий, а на победу через устойчивость всей системы: важно не то, кто возьмет больше земли, а то, чья система продержится дольше», — пояснил Ланге.

По его словам, Россия пытается массивно перегрузить систему противника — до момента, когда у него рухнут логистика, призыв личного состава, экономика или вся структура управления. «Конфликт завершается не прорывом, а системным сбоем у одной из сторон», — отметил обозреватель.

Ранее немецкое издание Sddeutsche Zeitung рассказало о том, как страшный недуг разъел вооруженные силы Украины изнутри.

