Богомолов попросил об увольнении из Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил освободить его от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Его назначение вызвало критику у бывших выпускников.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в телеграм-канале.

Богомолов был назначен и.о. ректора 23 января после смерти Игоря Золотовицкого. Через несколько дней выпускники театра обратились с призывом к министру культуры Любимовой с требованием отменить решение о назначении Богомолова.

В открытом письме, которое подписали в том числе Юлия Меньшова и Марьяна Спивак, говорилось, что Богомолов «категорически нарушает традиции преемственности», потому что не учился в Школе-студии МХАТ.

Богомолов в интервью «Известиям» назвал «абсурдом» рассуждения о том, что он не может возглавить Школу-студию, и заявил, что такие разговоры превращают учреждение в секту. По его словам, он уже встретился с частью коллектива и не почувствовал «ни капли негатива».