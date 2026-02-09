НАВЕРХ
Заказ на тонну серной кислоты нашли в файлах Эпштейна

Intenational Business Times
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
Фото: U.S. Virgin Islands, Department of Justice

Скандальный банкир Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, в 2018 году заказал шесть бочек серной кислоты промышленного качества для доставки на свой остров.

Всего Эпштейну понадобилось 1249 литров серной кислоты, пишет Intenational Business Times со ссылкой на опубликованный американским правительством архив бизнесмена. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

За партию серной кислоты Эпштейн заплатил 5 тысяч долларов, сумма включала расходы на топливо и страховку для транспортировки на его остров.

Примечательно, что бизнесмен договорился о доставке крупной партии серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе бизнесмен покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его архив документов включает более 3 миллионов документов.

