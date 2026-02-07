NASA разрешило астронавтам брать в космос смартфоны

NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос, это расширит возможности по съемкам во время миссий и позволит экипажам фиксировать больше материалов, сообщил глава агентства Джаред Айзекман.

«Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром», — написал он на своей странице в соцсети X.

Впервые смартфоны разрешат использовать экипажу миссии Crew-12, которая отправится на Международную космическую станцию. Также мобильные устройства смогут применять участники миссии Artemis II, в рамках которой запланирован пилотируемый облет Луны.

На данном этапе для использования на орбите сертифицированы смартфоны iPhone от Apple, однако в перспективе агентство не исключает допуска на орбиту и других мобильных устройств.

До этого космонавты использовали в полетах сертифицированные ноутбуки, а также камеры Nikon DSLR и GoPro. При этом смартфоны уже использовались космическими туристами, которые летали на орбиту на кораблях компании SpaceX.